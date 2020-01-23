بوينغ لن تنتظر موافقة المنظمين لاستئناف بناء طائراتها من طراز 737 ماكس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، الأربعاء إن الشركة تخطط لإعادة إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس المضطربة قبل موافقة الجهات التنظيمية على الطائرة مجدداً.

وقال كالهون في أول حديث له مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه في الشركة الأسبوع الماضي، إنه من المهم أن تبدأ بوينغ بعمليات التجميع في رينتون، واشنطن عاجلاً وليس آجلاً.

وكانت قد استمرت بوينغ في بناء الطائرة طوال العام 2019، حتى بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي بعد حادثين قاتلين أوديا بحياة 346 شخصاً. وتوقف بوينغ من العمل على هذه الطائرات مؤقتاً الأسبوع الماضي.

ولم يحدد كالهون تاريخاً محدداً تطمح به بوينغ إعادة بدء الأعمال على الطائرة، إلّا أنه لمّح في إجابة على السؤال أن ذلك قد يكون في غضون شهرين أو 3 أشهر، مضيفاً أن الإنتاج سيبدأ ببطء شديد في البداية.

كما صرحت الشركة يوم الثلاثاء أنها لا تتوقع موافقة الجهات التنظيمية على إعادة تشغيل الطائرة حتى منتصف هذا العام. وكانت تأمل بوينغ أن تعود الطائرة إلى الأجواء بحلول نهاية العام 2019، إلّا أن ستيفن ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، أعلن في 11 ديسمبر/ كانون الأول أن ذلك لن يحدث قبل مرور بعض الوقت في العام 2020.

ولدى بوينغ حالياً حوالي 400 طائرة مركونة في واشنطن وتكساس في انتظار تسليمها لشركات الطيران حول العالم، وذلك بسبب عدم قدرتها على تسليم الطائرات أثناء تعليقها. وتحصل بوينغ على معظم أموالها من بيع الطائرات عند تسليمها، ما وضع الشركة في الآونة الأخيرة في وضع مالي خطير منعها من مواصلة تحمل تكاليف بنائها دون تسليمها.