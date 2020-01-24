ماكدونالدز تُغلق فروعها في 5 مدن صينية بسبب فيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا.. ما هي الفيروسات التاجية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أغلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز فروعها في 5 مدن صينية، مُعلنة تطبيقها بروتوكولات صحية جديدة، تزامنا مع استمرار انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد.

في يوم الجمعة، أغلقت ماكدونالدز فروعًا في مدن ووهان، وإيزو، وهوانغقانغ، وكيانجيانغ، وشيانتاو، وجميع المدن التي تأثرت بقيود السفر التي فرضتها الحكومة الصينية، حسبما صرح المتحدث باسم الشركة باري سوم لـCNN Business في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

وتواجه ما لا تقل عن 10 مدن في مقاطعة هوبي الوسطى الصينية قيودًا على السفر، بما في ذلك مدينة ووهان، التي ظهرت فيها وانتشرت منها هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال سوم: "تشغيل مطعم ماكدونالدز في مقاطعة هوبي يعمل عادة في المدن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام. سلامة الموظفين والعملاء هي أولويتنا الأولى ولدينا تدابير شاملة وقائية يجري تنفيذها على جميع المطاعم وموظفي المكاتب".

وليس من الواضح متى سيتم إعادة فتح المطاعم المُتأثرة بالإغلاق بسبب انتشار الفيروس.

وأصيب 800 شخص على الأقل بالفيروس، الذي أودى بحياة العشرات في الصين. ووصلت العدوى إلى اليابان وتايلاند والولايات المتحدة، من بين بلدان أخرى.

وألغت المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك بكين بعض أو كل احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، في محاولة لمنع المزيد من الأمراض والموت.

وقال المتحدث باسم ماكدونالدز إنها "ستحافظ على اتصال وثيق مع هيئات الصحة المحلية والسلطات الأخرى ذات الصلة، وتنفذ بنشاط أي إرشادات من الجهات الطبية لاحتواء الفيروس، وستواصل العمل معًا لمكافحة هذا الوباء".

إضافة إلى تعليق الخدمة، تُطبق ماكدونالدز أيضًا معايير جديدة صارمة لمراقبة الموظفين بحثًا عن علامات الإصابة.

وشاركت الشركة عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن "جميع المطاعم مُطالبة بالبدء في نظام لقياس درجات حرارة الجسم لجميع الطاقم عند وصولهم إلى العمل"، مضيفة أنها "وضعت آلية للإبلاغ والتسجيل والمراقبة للموظفين الذين يسافرون إلى ومن ووهان".

وقالت ماكدونالدز إنه يتم إعادة الموظفين المصابين بالحمى أو أعراض البرد إلى المنزل، فيما سيبدأ العاملين في ارتداء الأقنعة، ويُطلب منهم غسل أيديهم واستخدام المُطهرات بشكل مُتكرر.

وتعمل السلسلة أيضًا على وضع مُعقمات الأيدي من أجل أن يستخدمها العملاء، مما يزيد من عدد مرات التنظيف في المتاجر. كما طلبت من الموردين اتخاذ احتياطات السلامة أيضًا.

وتراهن ماكدونالدز على الصين كسوق نامي. وخلال مكالمة هاتفية في أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة أرباح الشركة في الربع الثالث، أشار الرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف إيستربروك إلى الصين باعتبارها واحدة من الأسواق الدولية الأفضل أداءً.

وقال إيستربروك إنه خلال هذا الربع (الأخير من الماضي)، ذهب عدد أكبر من العملاء إلى ماكدونالدز مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن الصينيين استجابوا بشكل جيد لمبادرات ماكدونالدز الرقمية.

وفي وقت سابق، أعلن منتجع ديزني بشنغهاي غلق أبوابه خلال العطلة "استجابةً لاحتياطات الوقاية والسيطرة على تفشي المرض"، وليس من الواضح متى سيتم إعادة فتحه.