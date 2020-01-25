دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، السبت، على سؤال لرجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، حول أمن الأموال التي أودعها رجال الأعمال غير اللبنانيين في البلاد، مؤكدا الأول أن بإمكان المصارف اللبنانية تحويل الأموال التي تلقتها بعد 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الخارج.

ونشر الحبتور مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وجه من خلاله سؤالا لسلامة حول إمكانية تعرض الأموال التي استثمر بها رجال الأعمال غير اللبنانيين في البلاد (بالدولار الأمريكي) لخطر ما.

ورد سلامة على سؤال رجل الأعمال الإماراتي، بتصريح نقلته صفحة مصرف لبنان على موقع تويتر وقال فيه إن بإمكان المصارف اللبنانية تحويل جميع الأموال التي تلقتها من الخارج بعد 17 نوفمبر/تشرين ثاني، إلى دول أخرى.

ويشهد لبنان حراكا مستمرا منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يطالب فيه المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة وإجراء إصلاحات للأنظمة الاقتصادية في البلاد.