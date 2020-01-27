وزير الطاقة السعودي يتحدث عن تأثير فيروس كورونا على النفط.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صرّح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط "محدود للغاية"، وقائم على توقعات سلبية وعوامل نفسية من جهة المتداولين.

وقال الأمير عبد العزيز إن بلاده تتابع تطورات سوق النفط العالمية التي قد تنتج من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، مضيفاً أن "جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

كما أكد الأمير أن "أثر الفيروس على الطلب العالمي للبترول محدود للغاية"، مشيراً إلى أن التشاؤم الذي يشهده السوق حالياً حدث أيضاً في العام 2003 عند انتشار فيروس سارس، إلّا أنه لم يتسبب بأي انخفاض ملحوظ في الطلب على النفط.

وأشار الوزير السعودي إلى ثقته بتمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على الفيروس "تماماً" والحد من انتشاره بشكل أوسع، مضيفاً أنه في حال تطلب الأمر، "تمتلك دول أوبك+ الإمكانيات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات"، بهدف دعم استقرار أسواق البترول.

وقد ظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية الشهر الماضي، حيث أصاب مئات الأشخاص حول العالم، وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى أكثر من 50 حالة.