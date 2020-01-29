دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية السماح باستيراد السجائر عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العملاء، التابع لهيئة الجمارك السعودية، على أسئلة المواطنين حول إذا ما كان مسموحًا باستيراد السجائر عبر المتاجر الإلكترونية.

وأضافت الجمارك السعودية أن حد الإعفاء من الرسوم الجمركية بشأن استيراد السجائر عبر المواقع الإلكتروني يقدر بنحو 200 سيجارة.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه "مؤقتًا، في حال تجاوز الكمية المعفاة، فإنه تطبق الرسوم الجمركية والضرائب بحد أقصى 1000 سيجارة، ومازاد عن ذلك يمنع دخوله ويحق لصاحب الشأن إعادة تصديره خلال المدة النظامية".