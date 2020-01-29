بسبب انتشار كورونا.. ستاربكس يغلق أكثر من نصف متاجره في الصين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أغلقت شركة ستاربكس أكثر من نصف متاجرها الصينية البالغ عددها 4300 متجر، في ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد.

وقالت الشركة الثلاثاء إنها تواصل "مراقبة وتعديل ساعات تشغيل جميع متاجرنا في السوق"، مضيفة أن إغلاقها من المتوقع أن يكون مؤقتاً.

وكانت قد أعلنت الشركة عن خططها لإغلاق متاجرها وتوقيف خدمات التوصيل في مدينة ووهان، المدينة التي اندلع بها المرض، وفي مقاطعة هوبي الأوسع.

وقال جون كولفر، رئيس الشركة الدولي، إن "الوضع تفاقم" خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً أن ستاربكس تقيّم عمليات إغلاق متاجرها "كل يوم"، كما أن المتاجر التي لا تزال مفتوحة ما زالت توفر خدمة التوصيل، إلّا أنها قد يكون لديها قائمة محدودة، بناءً على قيود سلسلة التوريد وساعات العمل مختلفة.

وقد تسبب فيروس كورونا ووهان حتى الآن، بمقتل أكثر من أكثر من 130 شخصاً وأصاب الآلاف من الأشخاص، كما انتشر في أكثر من 17 دولة.

وتوعد الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن جونسون، التعامل بشفافية فيما يتعلق باستجابة الشركة "للظروف غير العادية" في بيان صدر يوم الثلاثاء، مضيفاً: "ما زلنا متفائلين وملتزمين بالفرصة طويلة الأمد في الصين".

كما أشار جونسون في مكالمة مع المستثمرين أن ستاربكس تعطي أولويتها لصحة العملاء والموظفين، وتعمل مع المسؤولين للمساعدة في احتواء الفيروس.

وتعد الصين أحد أسواق النمو الرائدة لستاربكس، إلى جانب الولايات المتحدة، حيث نمت المبيعات في المتاجر الصينية في الربع الأول من العام بنسبة 3%. كما قالت شركة ستاربكس قبل الإغلاق إنها كانت تخطط لرفع توقعاتها المالية لهذا العام بسبب نتائجها القوية في الربع الأول.