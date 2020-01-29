شركة الاتصالات السعودية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على فودافون مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية (STC)، مذكرة تفاهم لبيع حصة فودافون العالمية والتي تبلغ 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية.

وقد أعلنت فودافون عن توصلها لاتفاق مع STC لبيع جميع أسهم فودافون مصر بقيمة تبلغ حوالي 2.392 مليار، حيث من المقرر أن تتم عملية البيع في نهاية يونيو/حزيران من العام 2020.

كما ذكر بيان نشرته مجموعة فودافون عن الصفقة أن فودافون العالمية وSTC تخططان لشراكة طويلة في السوق المصري، من شأنها أن توفر العديد من الفوائد للجهتين، من بينها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية في مصر، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون، نيكولاس ريد، إنه يثق باستمرارية نجاح فودافون مع STC، مضيفاً أن "هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا في تعظيم الفائدة لاستثماراتنا في الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق اوروبا وأفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية والذي من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا".

بينما قال الرئيس التنفيذي لـSTC ، ناصر الناصر، إن الاستحواذ على شركة فودافون مصر يعتبر خطوة "تتماشى مع إستراتيجية الشركة للنمو إقليمياً"، مؤكداً على سعى STC للريادة في مجال الاتصالات، ليس فقط في السعودية بل إقليمياً أيضاً.