كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة مصر للطيران، الخميس، تعليق رحلاتها المُتجهة من وإلى الصين "لحين إشعار آخر"، بداية من مطلع فبرير/شباط المقبل، وذلك خشية على سلامة المسافرين وطواقمها جراء انتشار فيروس كورونا بالصين.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إن التعليق يشمل رحلاتها إلى مدينة هانزو اعتبارًا من أول فبراير/شباط، تليها على التوالي بكين وغوانزو بداية من اليوم الرابع من الشهر نفسه.

وتٌُشغل مصر للطيران نحو 12 رحلة من وإلى الصين بشكل أسبوعي، بحسب بيان سابق للشركة.

وأوضحت الشركة أن توقيت تطبيق القرار جاء في ضوء التزامها بعودة المجموعات السياحية الصينية المُتواجدة في البلاد حاليًا، لافتة أن آخر فوج سياحي سيغادر مصر في ٤ فبراير/شباط.

خطوة مصر للطيران تأتي لاحقة على قرار مماثلة لشركات طيران دولية، من بينها الخطوط الكندية ولوفتهانزا الألمانية، ورحلات فرعيها في سويسرا والنمسا.

وأودى فيروس كورونا بحياة نحو 170 شخصًا في الصين، إضافة إلى أكثر من 7.700 آلاف حالة إصابة في البلاد، فيما اتخذت العديد من الدول قرارات بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية (صاحبة الظهور الأول للفيروس قبل انتقاله إلى أكثر من 20 دولة).