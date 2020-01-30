تسلا تكشف عن أرباحها السنوية الأولى.. كم بلغت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" أول أرباح سنوية لها، لتخالف بذلك توقعات "وول ستريت" في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019.

ولم تتمتع "تسلا" سوى بعدد من الأرباح الفصلية على مدى السنوات الـ10 في عملها كشركة عامة، كما أنها سجلت خسارة أخرى لعام 2019 من ناحية حسابية بحتة. ولكن رغم ذلك، سجلت تسلا أرباحاً بقيمة 386 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها إن العام 2019 "كان نقطة تحول بالنسبة لتسلا"، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون قادرة على الاستمرار في النمو، مع افتتاح مصنعها الجديد في شنغهاي قبل الموعد المحدد، وإطلاق سيارة الدفع الرباعي الجديدة ذات السعر المنخفض، موديل Y، والتي بدأت الشركة إنتاجها مؤخراً.

كما تخطط تسلا لافتتاح مصنع جديد بالقرب من برلين في العام 2021، والذي من المتوقع أن "يتجاوز بسهولة" بيع 500 ألف سيارة هذا العام، مع زيادة بنسبة 36% من إجمالي مبيعاتها للعام 2019.

وتقول تسلا إنه حتى من ناحية حسابية صارمة، فإنها تتوقع أن تحقق أرباحاً من الآن فصاعداً، إذ كانت تشتهر في الماضي بصرف المال بسرعة كبيرة، ما أثار مخاوف من أزمة مالية، إلّا أنها تتوقع الآن أن يكون التدفق النقدي إيجابياً في المستقبل، باستثناء فترات وجيزة مرتبطة بإطلاق السيارات الجديدة.

وقد ارتفعت أسهم تسلا، التي شهدت تقلبات على مدى الأشهر الـ8 الماضية، بنحو 11.5% في ما بعد ساعات التداول بعد التقرير، بالإضافة إلى مكاسب سابقة بنسبة 2.5% في ختام التداول المنتظم.