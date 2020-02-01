سد النهضة.. التوافق على 3 أمور بين مصر وإثيوبيا والسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توصل وزراء خارجية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة، إلى اتفاق حيال ملف سد النهضة خلال المفاوضات التي جمعت الأطراف الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، فإن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:

1- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

2- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

3- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على "أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة".

وأشار البيان إلى أن "الوزراء قاموا بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير 2020 من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020".