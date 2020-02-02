تقرير يقدر حجم خسائر الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحاول الصين التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 304 أشخاص حتى مساء السبت، مع إصابات مؤكدة يتجاوز عددها الـ14 ألف إصابة، الأمر الذي يزيد الضغط على كاهل الاقتصاد في البلاد.

وفي الوقت الذي لا يمكن تحديد حجم الأثر النهائي على الاقتصاد الصيني، إلا أنه ووفقا لإحدى الصحف المحلية الرسمية وخبراء اقتصاد فإن نمو الاقتصاد الصيني قد يهبط بنسبة نقطتين مئويتين خلال الربع الجاري من العام.

هبوط بهذه النسبة في الصين يعني خسائر بالنمو تصل قيمتها إلى 62 مليار دولار، ولكن السؤال هل تستطيع الصين تحمل مثل هذه الضربة؟ خصوصا في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العام الماضي أضعف نمو منذ ثلاثة عقود بمواجهة ارتفاع قيمة الدين وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومات المركزية والإقليمية خصصت ما قيمته 12.6 مليار دولار للانفاق على العلاجات والمعدات الطبية، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الرئيسية في البلاد بخفض نسب الفائدة على الأفراد والشركات الصغيرة في أكثر المناطق تضررا مع إعلان السماح بتأجيل سداد الافراد لأقساط القروض الخاصة بهم في منطقة ووهان لعدة أشهر إن فقدوا مصدر دخلهم بسبب ما يحصل.