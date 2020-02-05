نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت شركة هيونداي تعليق عمل خطوط الإنتاج في مصانعها في كوريا الجنوبية، بعد أن تعطلت إمداداتها، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن "جداول توقيتات تعليق العمل سوف تختلف" حسب كل خط إنتاج على حدة.

وقالت هيونداي إنها "تقوم بمراجعة مختلف التدابير للحد من تعطل عملياتها، بما في ذلك البحث عن موردين بديلين من مناطق أخرى".

وفي الأسابيع الأخيرة، أجبر تفشي فيروس كورونا شركات عالمية على تعليق عملها في داخل الصين، فيما أوقفت شركات طيران دولية رحلاتها إلى البلاد، بسبب الوباء.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كحالة طوارىء دولية "ليس بسبب تفشي الفيروس في الصين"، حسب المنظمة، لكن خشية من انتقاله إلى دول لا تحظى بنُظم صحية جيدة.

وأدي الفيروس بحياة أكثر من 400 شخص في داخل الصين، إضافة إلى حالتي وفاة، واحدة في الفلبين، والأخرى في هنوغ كونغ.