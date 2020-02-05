المملكة المتحدة تعلن حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – أعلنت بريطانيا عن قرارها بحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداء من العام 2035، أي قبل 5 سنوات مما كان مخطط له، مزودة الضغط على صناعة السيارات التي تكافح لمواجهة تراجع المبيعات العالمية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت بريطانيا أيضاً لأول مرة، أن الحظر سيتضمن السيارات الهجينة، حيث نشرت الحكومة بياناً يوم الثلاثاء، أكدت به أهمية محاربة أزمة المناخ ومساعدة المملكة المتحدة في خفض انبعاثات الكربون إلى "صافي الصفر" بحلول العام 2050.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في خطاب ألقاه في لندن لإطلاق مؤتمر المناخ المقبل للأمم المتحدة، COP26، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في إسكتلندا، إنه "لدينا مسؤولية تجاه كوكبنا".

وأدى الجدول الزمني المتسارع للحظر إلى تساؤلات عدة من قبل شركات صناعة السيارات، مثيراً مخاوف بشأن عدم وضوح ما إذا كانت الحكومة ستواصل دعم مبيعات السيارات الكهربائية، وافتقار المملكة لبنية الشحن التحتية، وفقدان الوظائف المحتملة.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وتجارها في بيان إنه "أمر بالغ الأهمية أن تقوم الحكومة بتقديم تاريخ أهداف المستهلكين والصناعة في قضية حرجة مثل هذه. مع الطلب الحالي البسيط على هذه التقنية التي لا تزال باهظة الثمن، من الواضح أن تسريع الأهداف سيكون تحدياً قد يستغرق أكثر من الاستثمار في الصناعة".

ويضع الالتزام الجديد المملكة المتحدة بين مجموعة من البلدان التي تتصدر عمليات التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وتطمح النرويج لأن تكون جميع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة التي تباع في البلاد، خالية من الانبعاثات بحلول العام 2025، كما دعت الهند إلى بيع السيارات الكهربائية فقط بحلول العام 2030.

وسيتطلب تحقيق هدف العام 2035 تحولاً كاملاً في سوق السيارات في المملكة المتحدة، إذ رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في بريطانيا بنسبة 144%، إلّا أن المبيعات لا تزال لا تشكل سوى أقل من 2% من سوق السيارات. بينما تشكل السيارات الهجينة، والتي ستحظر أيضاً بموجب السياسة الجديدة في العام 2035، حوالي 8% من إجمالي مبيعات السيارات.