ما هي شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى الصين حتى الآن؟

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هونغ كونغ (CNN) -- استجابت شركات الطيران حول العالم لتفشي فيروس كورونا من خلال تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الصين، ما عطل سفر السياح ورجال الأعمال في واحدة من أكثر أسواق الطيران ازدحاماً في العالم.

إليكم ملخص لبعض شركات الطيران الكبرى التي أوقفت أو خفضت رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين:

أمريكا الشمالية

الخطوط الجوية الأمريكية – تعليق الرحلات حتى 27 مارس/ آذار

الخطوط الجوية المتحدة – تعليق الرحلات حتى 28 مارس/ آذار

خطوط دلتا – تعليق الرحلات حتى 30 أبريل/ نيسان

الخطوط الجوية الكندية – تعليق الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط

آسيا وأوقيانوسيا

طيران آسيا – تعليق بعض الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط

خطوط كل اليابان الجوية – تعليق بعض الرحلات حتى 29 مارس/ آذار

خطوط كاثاي باسيفيك وكاثاي دراغون الجوية – تخفيض الرحلات بنسبة 90٪

الخطوط الجوية اليابانية – تعليق بعض الرحلات حتى 28 مارس/ آذار

الخطوط الجوية الكورية – تعليق بعض الرحلات حتى نهاية مارس/ آذار

الخطوط الجوية السنغافورية وسيلك إير – تعليق بعض الرحلات حتى 1 مارس/ آذار

خطوط كانتاس الجوية – تعليق الرحلات حتى 29 مارس/ آذار

طيران نيوزيلندا – تعليق الرحلات حتى 29 مارس/ آذار

أوروبا والشرق الأوسط