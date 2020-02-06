ما هي شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى الصين حتى الآن؟
هونغ كونغ (CNN) -- استجابت شركات الطيران حول العالم لتفشي فيروس كورونا من خلال تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الصين، ما عطل سفر السياح ورجال الأعمال في واحدة من أكثر أسواق الطيران ازدحاماً في العالم.
إليكم ملخص لبعض شركات الطيران الكبرى التي أوقفت أو خفضت رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين:
أمريكا الشمالية
- الخطوط الجوية الأمريكية – تعليق الرحلات حتى 27 مارس/ آذار
- الخطوط الجوية المتحدة – تعليق الرحلات حتى 28 مارس/ آذار
- خطوط دلتا – تعليق الرحلات حتى 30 أبريل/ نيسان
- الخطوط الجوية الكندية – تعليق الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط
آسيا وأوقيانوسيا
- طيران آسيا – تعليق بعض الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط
- خطوط كل اليابان الجوية – تعليق بعض الرحلات حتى 29 مارس/ آذار
- خطوط كاثاي باسيفيك وكاثاي دراغون الجوية – تخفيض الرحلات بنسبة 90٪
- الخطوط الجوية اليابانية – تعليق بعض الرحلات حتى 28 مارس/ آذار
- الخطوط الجوية الكورية – تعليق بعض الرحلات حتى نهاية مارس/ آذار
- الخطوط الجوية السنغافورية وسيلك إير – تعليق بعض الرحلات حتى 1 مارس/ آذار
- خطوط كانتاس الجوية – تعليق الرحلات حتى 29 مارس/ آذار
- طيران نيوزيلندا – تعليق الرحلات حتى 29 مارس/ آذار
أوروبا والشرق الأوسط
- الخطوط الجوية الفرنسية – تعليق الرحلات حتى 9 فبراير/ شباط
- الخطوط الجوية البريطانية – تعليق الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط
- طيران لوفتهانزا، الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية – تعليق رحلات بكين وشنغهاي حتى 29 فبراير/ شباط، ورحلات أخرى حتى 28 مارس/ آذار
- الخطوط الجوية التركية – تعليق الرحلات حتى نهاية فبراير/ شباط
- طيران الاتحاد – تعليق الرحلات في 5 فبراير/ شباط
- طيران الإمارات – تعليق بعض الرحلات الجوية اعتباراً من 5 فبراير/ شباط، مع رحلات مستمرة من وإلى بكين
- الخطوط الجوية القطرية – تعليق الرحلات حتى إشعار آخر
- طيران فين إير – تعليق رحلات بكين وشنغهاي حتى 29 فبراير/شباط، وتعليق رحلات أخرى حتى 29 مارس/ آذار
- طيران KLM – تعليق رحلات بكين وشنغهاي حتى 9 فبراير/ شباط، وتعليق رحلات أخرى حتى 29 فبراير/ شباط
- طيران إيبيريا – تعليق الرحلات حتى 29 فبراير/ شباط