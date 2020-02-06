ماذا تعرف عن "أكبر حرب تجارية" بين الصين وأمريكا؟

هونغ كونغ/ بكين، (CNN) -- أعلنت الصين يوم الخميس أنها ستخفض التعرفات الجمركية إلى النصف على 75 مليار دولار من واردات الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم التراجع عن حرب تجارية أضرت بالبلدين وأثرت على النمو العالمي.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تتصارع به الصين مع تفشي فيروس كورونا المتصاعد، والذي تسبب بمقتل 565 شخصاً، معظمهم في الصين، وأصاب أكثر من 28 ألف شخص في أكثر من 25 دولة حول العالم.

وابتداء من الأسبوع المقبل، ستخفض الرسوم على البضائع الأمريكية التي لديها معدل تعرفة يبلغ 10٪ إلى 5٪، بينما ستقلص الرسوم على المنتجات التي تبلغ تعرفتها 5٪ لتصبح 2.5٪، وفقاً لبيان صدر عن لجنة التعرفة بمجلس الدولة الصيني.

وكانت قد فرضت الصين الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أضافت اللجنة أنها ستحافظ على التعرفات الأخرى على البضائع الأمريكية، بينما تستمر في العمل على الإعفاءات.

وقال بيان اللجنة إن الصين "تأمل أن يلتزم الجانبان بالاتفاقيات الثنائية وأن يبذلا جهداً لتنفيذ الأحكام المناسبة، حتى نتمكن من تعزيز ثقة السوق وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والنمو الاقتصادي العالمي".