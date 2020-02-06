سهم تسلا يهبط أكثر من 20٪ من أعلى مستوياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت أسهم شركة تسلا بحوالي 20.6٪ الأربعاء، بعد ارتفاع هائل بلغ 36٪ بين يومي الجمعة والثلاثاء، دفع بسعر السهم في أعلى مستوياته إلى 968 دولاراً، لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأغلقت أسهم الشركة يوم الأربعاء عند 734.7 دولار بانخفاض بلغ 17.2٪.

وقال نائب رئيس تسلا، تاو لين، الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" إن عمليات التسليم المتوقعة في أوائل فبراير/شباط من مصنع الشركة في شنغهاي ستتأخر.

كما قالت تسلا الأسبوع الماضي إن تفشي فيروس كورونا سيوقف الإنتاج في مصنعها، بعد أن قامت سلطات المدينة بتمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 9 فبراير/شباط، ما أجبر المصنع على الإغلاق. وكانت قد سلمت الشركة سياراتها الأولى من طراز "موديل 3" في شنغهاي إلى عملائها الصينيين في أوائل شهر يناير/كانون الثاني.

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 71٪ هذا العام، كما أنها شهدت ارتفاعاً بنسبة 140٪ على مدار الأشهر الـ12 الماضية.