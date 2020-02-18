آبل تعلن عن نقص في إمدادات هواتف آيفون بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت شركة آبل المستثمرين يوم الاثنين من تأثير تفشي فيروس كورونا المستمر على أعمالها بضرر أكبر مما كان متوقعاً، حيث بات يحد من عدد الأجهزة التي يمكن تصنيعها وبيعها في الصين.

وقالت الشركة في بيان للمسثمرين إنها لم تعد تتوقع تحقيق الإيرادات التي قدمتها الشهر الماضي لربع مارس/ آذار المقبل، مضيفة أن الأعمال "بدأت بالاستئناف في جميع أنحاء البلاد، لكننا نشهد عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية مما توقعنا".

وتتمركز معظم عمليات التصنيع الخاصة بشركة آبل في الصين، والتي كانت الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا، حيث أن حوالي نصف سكانها يعيشون تحت قيود ما مفروضة على التنقل والسفر.

وقالت شركة آبل إن "صحة كل شخص يساعد في جعل هذه المنتجات ممكنة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بقرب مع موردينا وخبراء الصحة العامة بينما يستمر الفيروس بالتفشي".

كما أضافت الشركة إن نقص إمدادات هواتف آيفون سيؤثر مؤقتاً على إيرادات الشركة في جميع أنحاء العالم.

وكانت قد أغلقت آبل مؤقتاً جميع متاجرها الصينية مع بداية تفشي الفيروس، وبينما تقول الآن إنها "تعيد افتتاح المتاجر تدريجياً"، إلّا أنها قللت ساعات عملها، لا سيما وأن الإقبال عليها "منخفض للغاية".

وتتوقع الشركة أن يكون تعطل الأعمال مؤقتاً. وتشهد مبيعات آيفون ارتفاعاً بشكل عام، حيث ارتفعت في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2019 بنسبة 8% تقريباً لتبلغ 56 مليار دولار.

وكانت قد أغلقت العديد من الشركات العالمية الكبرى مكاتبها ومصانعها استجابة لتفشي الفيروس القاتل، ورغم أن بعضها بدأت إعادة الافتتاح، إلّا أن الأوضاع لا تزال بعيدة عن العودة إلى عملها كالمعتاد.