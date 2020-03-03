صندوق النقد والبنك الدولي "مستعدان" لتصدي التحديات الاقتصادية لكورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب البنك الدولي وصندوق النقد في بيان مشترك عن استعدادهما للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية الناجمة عنه.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان نشر يوم الاثنين، إن "صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مستعدان لمساعدة بلداننا الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس كوفيد 19. ونشارك بنشاط مع المؤسسات الدولية وسلطات البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الفقيرة حيث النظم الصحية هي الأضعف والأشخاص أكثر عرضة للخطر".

كما أشار مالباس وغورغييفا إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد سيستخدمان الأدوات المتاحة إلى "أقصى حد ممكن"، من التمويل الطارئ إلى تقديم المشورات بشأن السياسات وتوفير المساعدات التقنية.

وأضاف البيان أن كلتا المؤسستين لديها تسهيلات تمويل سريعة يمكنها مساعدة البلدان على الاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات، إذ "من المهم تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية في البلاد لاحتواء انتشار هذا المرض أو أي حالات تفشي في المستقبل".

واختتم البيان مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كوفيد 19، مضيفاً أن "كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يلتزم بتقديم الدعم الذي يتوقعه الناس في بلداننا الأعضاء".