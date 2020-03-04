هل تغيّرت أهداف الموظفين بالشرق الأوسط في 2020؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يقوم الأشخاص بوضع أهداف للسنة الجديدة، فهل قام المهنيّون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحديد أهدافهم لعام 2020؟ ما مدى تفاؤلهم بالعام الجديد؟ ما هي أهم أهدافهم على الصعيد المهني؟ ما الذي يتوقعونه من أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وهل حققوا أهدافهم التي قاموا بتحديدها لعام 2019؟

يظهر استبيان "أهداف العام الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020" أهم الأهداف المهنية للأشخاص لهذا العام، حيث يشير إلى أن 76% من المشاركين قاموا بتحديد أهداف جديدة لعام 2020 وأن 70% منهم يعتقدون أن هذا العام سيشهد الكثير من التغييرات في حياتهم المهنية والشخصية.

مدى تفاؤل المهنيين

يشعر غالبية المهنيين في المنطقة (85%) بالثقة تجاه عام 2020، إذ أنهم متفائلون بشأن قدرتهم على الالتزام بتحقيق أهدافهم. ويقول حوالي ثلثي الذين قاموا بتحديد أهداف لعام 2019 (65%) إنهم حققوها جميعها أو معظمها.

التغييرات التي يهدف المهنيون لإجرائها

يركز معظم المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحسين الجوانب ذات التأثير المباشر على حياتهم المهنية، حيث صرح 19% منهم عن رغبتهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية وفعالية، فيما قال 17% أنهم ينوون تعلم مهارات جديدة، بينما يرغب 6% في تحسين علاقاتهم مع الآخرين، فيما عبر 56% عن نيتهم في تحسين جميع هذه الجوانب. وعندما سُئل المشاركون عن أهم الأهداف المتعلقة بحياتهم المهنية، قال 47% إنهم يخططون لإيجاد وظيفة جديدة، فيما قال 25% إنهم يرغبون في تعلم مهارة جديدة، أما 24% منهم فقالوا إنهم يهدفون للحصول على تعويضات أعلى.

متطلبات الموظفين

وقد ألقى الاستبيان الضوء على الأمور التي يتطلبها الموظفون من شركات المنطقة، حيث شملت: توفير المزيد من مصادر التدريب والتعلم (50%)، وتقديم المزيد من الملاحظات والدعم (21%)، والمزيد من المكافآت والمزايا (15%)، وساعات عمل أكثر مرونة (7%).

ويعتبر تقييم الأداء إحدى أهم الطرق لتحقيق الأهداف المهنية في العمل، حيث يسمح للموظفين بمناقشة أدائهم وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، إضافة إلى اكتشاف طموحاتهم. وقد أشار الاستبيان إلى أن غالبية المهنيين في المنطقة (85%) يعتقدون بأن تقييم أدائهم في نهاية العام هو أمر مفيد.

أبرز الأهداف المهنية

وتطرق المشاركون في الاستبيان أيضاً إلى أهداف متعلقة بطريقة تعاملهم مع زملائهم في العمل، حيث أشاروا إلى أنهم يرغبون بتحسين مهارات التواصل والعمل ضمن فريق (48%)، وتقديم المزيد من المساعدة والدعم لأعضاء الفريق (20%)، وتبادل المزيد من الأفكار والملاحظات (19%)، وقضاء المزيد الوقت مع بعضهم البعض خارج العمل (9%).

أبرز الأهداف الشخصية

أما بالنسبة للأهداف الشخصية، يتطلع العديد من المهنيين إلى تحسين وضعهم المالي في عام 2020، حيث برز هدف توفير المال (45%) كالأكثر أهمية، يليه ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي (17%)، وأخذ المزيد من الإجازات (7%) وقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (8%).