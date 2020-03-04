البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار استجابة لفيروس كورونا

وزير خارجية قطر: كورونا لن يؤثر على أسواقنا على المدى الطويل

كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء عن حزمة أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار كدعم فوري لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المنتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن المجموعة تعمل على "توفير استجابة سريعة ومرنة تستند إلى احتياجات البلدان النامية في التعامل مع انتشار كوفيد 19. ويشمل ذلك التمويل الطارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة التقنية، بالاستناد إلى الأدوات والخبرات الحالية لمجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على الاستجابة للأزمة".

وستوفر الحزمة المالية منحاً وقروضاً منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل، وقروضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، وذلك باستخدام جميع الأدوات التشغيلية للبنك مع تسريع وتيرة المعالجة.

وستعطي مجموعة البنك الأولوية في توفير الدعم للبلدان الأكثر فقراً وتلك المعرضة لمخاطر عالية بقدرة منخفضة، إذ أن البلدان المتأثرة جميعها تواجه مستويات مختلفة من المخاطر وبالتالي تتطلب مستويات مختلفة من الدعم.