وزير خارجية قطر: كورونا لن يؤثر على أسواقنا على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تراجعت أسعار الأسهم العالمية وعائدات السندات بعد فشل التوصل إلى اتفاق بين أوبك وروسيا لخفض إنتاج النفط، ما تسبب بانهيار أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها تاريخياً.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بما يصل إلى 5% مساء يوم الأحد، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو بأكثر من 1200 نقطة، أي حوالي 4.7%، وانخفضت العقود الآجلة في بورصة ناسداك المركبة بنسبة 4.8%.

وتراجعت عمليات البيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضاً، حيث أغلق مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي منخفضاً بنسبة 7.3% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض للمؤشر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2008. كما هبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 5.1% إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.2%، في أكبر خسارة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018.

وخسر مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 3.5% في تعاملات بعد الظهر، ما أدى إلى أكبر انخفاض للمؤشر منذ أكثر من عام، ورغم أن مؤشر شنغهاي المركب الصيني كان الأفضل أداءً بين المؤشرات الرئيسية في آسيا، إلّا أنه انخفض أيضاً بنسبة 2.9%.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 0.5%، مسجلاً أدنى مستوياته.

وتراجعت الأسواق المالية في دول الخليج أيضاً يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر السوق الكويتي بنسبة 10.29%، ما دفع السوق الأول إلى وقف التداول.

بينما هبط المؤشر الرئيسي في سوق "تداول" السعودية بنسبة 8.14%، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.7%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 8.41%، ومؤشر بورصة قطر بـ9.38%.

ويأتي تأثر الأسواق العالمية بعد أن صدمت المملكة العربية السعودية أسواق النفط بحرب أسعار ضد روسيا، إثر رفض الأخيرة مواكبة جهود أوبك لخفض إنتاج النفط وإنقاذ السوق المضطربة من فيروس كورونا.