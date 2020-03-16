أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقترح مستشاران اقتصاديان للرئيسين الأمريكيين السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما، فكرة الاعتماد على النقد المباشر عبر صرف شيك قيمته 1000 دولار لكل أمريكي بشكل شهري.

وهناك دلائل على أن اقتراح النقد المباشر للمواطنين يكتسب زخمًا، في محاولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا وانتقاله عبر ماكينات الصرف الآلية لصرف الأموال.

وتبنى الفكرة جريج مانكيو، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس جورج دبليو بوش، الذي دعا إلى "إرساله في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مانكيو: "سيصل ذلك إلى حوالي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن إذا استمر هذا الوباء، فقد نضطر إلى القيام بذلك (صرف الشيك) مرة أخرى في غضون شهر".

ومثله اقترح مستشار أوباما جيسون فورمان إرسال 1000 دولار لكل أمريكي على الفور. وقدر فرومان أن الاقتراح سيكلف 350 مليار دولار.

كما أعرب السناتور ميت رومني، الذي نصحه مانكيو في حملتيه الرئاسيتين، عن دعمه لهذا الإجراء.

ولم يستبعد المستشار الاقتصادي لترامب لاري كودلو، الاقتراح عندما سألته CNN عن ذلك يوم الإثنين.