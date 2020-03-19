مصر تعلن إغلاق المطاعم والمقاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والحانات

ما الذي يحتاج إليه كبار السن حقاً في ظل انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الحكومة المصرية، الخميس، قرارا بإغلاق عدد من المرافق التجارية اعتبارا من اليوم ذاته وحتى 31 من مارس/ اذار الجاري، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأوضح القرار أن المرافق المشمولة بالإغلاق تتمثل بـ"جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

واستثنى القرار في مادته الثانية "خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها".

وشمل القرار أيضا تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى الفترة ذاتها نهاية الشهر الجاري.