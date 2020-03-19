فيروس كورونا.. Netflix تخفض ضغط مستخدميها على الإنترنت في أوروبا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- بعد طلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من الضغط غير المسبوق على الإنترنت، خلال تنفيذ إجراءات العزل الاجتماعي في عدد من البلدان الأوروبية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، قالت Netflix في بيان لها، الخميس، إنها ستبدأ في تخفيض معدلات البث عبر جميع التدفقات في أوروبا لمدة 30 يومًا.

وأوضح البيان "نقدر أن هذا سيقلل من حركة مرور Netflix على الشبكات الأوروبية بنحو 25 % مع ضمان خدمة عالية الجودة لأعضائنا".

كان الاتحاد الأوروبي دعا شبكة Netflix وغيرها من منصات البث عبر الإنترنت، إلى التوقف عن عرض الفيديو بدقة عالية لمنع الإنترنت من الانهيار تحت ضغط الاستخدام غير المسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع فرض العديد من البلدان على عمليات الإغلاق القسري لمكافحة انتشار الفيروس، وعمل مئات الملايين من المنزل، ووقف الدراسة، يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق من الضغط الهائل على النطاق الترددي للإنترنت.

وغرد المفوض الأوروبي تيري بريتون، المسؤول عن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي الذي يغطي أكثر من 450 مليون شخص، مساء الأربعاء، قائلًا إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة Netflix ريد هاستينغز، ودعا بريتون الأشخاص والشركات إلى عدم التوجه إلى استخدام الفيديوهات بجودة HD، من أجل تأمين الوصول إلى الإنترنت للجميع.