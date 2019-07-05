Netflix تقرر الحد من مشاهد التدخين في المحتوى الخاص بالمراهقين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منصة Netflix، أنها ستحد من مشاهد التدخين في المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض على منصتها في المشروعات القادمة والخاصة بالمراهقين، وذلك بعد انتقادات لمسلسل Stranger Things والذي احتوت جميع الحلقات في الموسمين الأول والثاني له على مشاهد تدخين مراهقين.

وقالت المتحدث باسم Netflix، في بيان وصل لـCNN، إن جميع المشاريع الجديدة التي يقومون بتنفيذها بتقييم TV-14 أو أقل للمسلسلات أو PG-13 أو أقل للأفلام، ستكون بلا تدخين، وخالية من السجائر الإلكترونية، باستثناء السياقات التاريخية والواقعية، مشيرًا إلى ان تلك الخطط لن تطال البرامج التي تعرضها المنصة حاليا، بما في ذلك مسلسل Stranger Things، الذي جاءت الانتقادات بشأنه.

وأضاف، أن المشروعات الجديدة التي تم تصنيفها للجمهور الأكبر سناً، ستظل الشخصيات بعيدة عن السجائر والسجائر الإلكترونية "ما لم تكن ضرورية للرؤية الإبداعية للفنان أو لأنها تحدد الشخصية (تاريخيًا أو ثقافيًا)".

وفي وقت لاحق من هذا العام، تخطط منصة البث الإلكتروني أيضًا لبدء تضمين معلومات عن التدخين في مربع التصنيفات الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى عندما يبدأ المستخدمون في مشاهدة عرض.

وقال البيان إن Netflix تدعم حرية التعبير الفني، لافتة إلى أن إدراكها ضرر التدخين وتأثير تصويره كشيئ إيجابي في البرامج التي تعرضها.

وبحسب خبراء فإن الشباب الذين يرون صور استخدام التبغ في وسائل الإعلام هم أكثر عرضة لاستخدامها بأنفسهم، ووفقًا لمكتب الجراح العام الأمريكي، فإن الشباب "الذين يحصلون على أكبر قدر من التعرض للتدخين على الشاشة (في الأفلام) هم أكثر عرضةً لمضاعفة التدخين مقارنة بأولئك الذين يحصلون على أقل عدد من التعرض".