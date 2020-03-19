الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامات من الخارج وجميع أنواع تصاريح العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قررت السلطات الإماراتية، واعتبارا من الخميس، 19 من مارس/ آذار الجاري، تعليق دخول حاملي الإقامات سارية المفعول من خارج الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

وطلبت وزارة الخارجية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية:

1- اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

2- إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

3- اذا كان المقيم في اجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وضمن الإجراءات ذاتها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات "تعليق اصدار جميع انواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وحتى اشعار آخر ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020".