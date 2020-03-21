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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، السبت، من منتج يحمل اسم " Alfa, Instant Hand Sanitizing" لتعقيم اليدين والموجود في الأسواق، بعد فحص عينات منه.

وأوضحت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المعقم الذي ينتجه مصنع الكيماويات الحديثة "يحتوي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)"، مشيرة إلى أن "التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك".

ودعت الهيئة المستهلكين إلى "عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع".

وأشارت الهيئة إلى أنها "تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين"، ناصحة المستهلكين "بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999".