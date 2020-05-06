شركة "Airbnb" تسرح 25٪ من موظفيها حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة Airbnb عن تسريح حوالي 25٪ من موظفيها، بعد أن طالت جائحة فيروس كورونا صناعة السفر وهددت الأعمال الأساسية للشركة.

وقالت شركة تأجير الإقامات قصيرة الأجل، إن حوالي 1,900 موظف سيتم تسريحهم في جميع أنحاء العالم، من أصل 7,500 موظف.

وقال بريان تشيسكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Airbnb في رسالة للموظفين: " نعيش جميعنا في أكثر الأزمات المخيفة في حياتنا، ومع بدء انتشارها، توقف السفر العالمي"، مضيفاً أن أعمال الشركة "تضررت بشدة"، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات هذا العام أقل من نصف ما كسبته الشركة في العام 2019.

كما أخرت Airbnb خططها لطرح أسهمها لأول مرة في وول ستريت هذا العام.

في الولايات المتحدة، قالت الشركة إنها ستغطي 12 شهراً من التأمين الصحي لموظفيها، بينما ستغطي تكاليف التأمين الصحي حتى نهاية هذا العام في جميع البلدان الأخرى.

وقد ازدادت عمليات التسريح في جميع اقتصادات العالمية نتيجة للوباء المنتشر، والذي تسبب بإغلاق المدن والأعمال التجارية كلياً.

وكتب تشيسكي في الرسالة: "لدي حب عميق لكم جميعاً. أنا آسف حقاً. أتمنى أن تعلموا أن هذا ليس خطأكم. لن يتوقف العالم أبداً عن البحث عن الصفات والمواهب التي جلبتموها إلى Airbnb".