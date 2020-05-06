بعد ارتفاع سهم تسلا.. إيلون موسك قد يجني أكثر من 720 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 86٪ حتى الآن هذا العام، ما يعني أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، قد يحصل على أسهم تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار.

ولا يحصل موسك، الذي يمتلك حوالي 20٪ من الشركة، على راتب أو مكافآت مباشرة. إذ بموجب خطة تعويض أسهم وافق عليها المساهمون في العام 2018، يمكنه تلقي ما يصل إلى 20.3 مليون من خيارات الأسهم بحلول العام 2028 إذا حققت الشركة أهدافها التشغيلية وقيمتها السوقية.

وقد حققت الشركة بالفعل أول هدفين تشغيليين، ولكن حتى الآن، لم تصل بعد إلى القيمة السوقية المستهدفة، بمتوسط 100 مليار دولار على مدى 6 أشهر.

وفي الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت قيمة تسلا 57 مليار دولار. ولكن، بعد سنوات من الخسائر، أثبتت الشركة أخيراً أنها يمكن أن تكون مربحة بشكل مستدام. في يناير/ كانون الثاني، سجلت تسلا أول ربح سنوي لها لعام 2019، كما أبلغت عن ربع أول مربح هذا العام، بدلاً من الخسارة التي توقعها محللون، رغم جائحة كوفيد 19 العالمية التي أوقفت إنتاجها وحدّت مبيعاتها.

وبلغت قيمة أسهم تسلا يوم الثلاثاء 144 مليار دولار، ما يجعلها تساوي أكثر من أي شركة تصنيع سيارات في العالم باستثناء تويوتا. وتعتبر تسلا اليوم أكثر قيمة من القيمة السوقية المجمعة لفولكسفاغن، وجنرال موتورز، وفورد، وفيات كرايزلر. وبذلك وصل متوسط الـ6 أشهر إلى ما يزيد قليلاً عن عتبة الـ100 مليار دولار.

وعندما يحصل موسك على الجزء الأول البالغ عدده 1.7 مليون خيار، يمكنه ممارسة هذه الخيارات بتكلفة 350.02 دولار لكل منها، رغم أن المديرين التنفيذيين عادة لا يمارسون خياراً عند منحه لأول مرة. وتبلغ قيمة هذه الخيارات حوالي 720 مليون دولار.

وبالطبع، حتى هذا المبلغ الكبير يعد متواضعاً مقارنة بقيمة 26.4 مليار دولار من أسهم تسلا التي يمتلكها موسك بالفعل. ولكن إذا حصل على جميع الخيارات البالغ عددها 20.3 مليون، فيمكن أن يصبح موسك أغنى رجل في العالم.