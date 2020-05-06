بسبب كورونا.. أوروبا أمام ركود اقتصادي بـ“أبعاد تاريخية”

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فيروس كورونا.. هذا ما قد يبدو عليه الأمر بعد الاستيقاظ من "غيبوبة" اقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن ينكمش الاتحاد الأوروبي بنسبة قياسية تبلغ 7.5٪ هذا العام، وفقاً لتوقعات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية، بينما أثر تفشي فيروس كورونا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وفي توقعاتها الاقتصادية الأخيرة، تتوقع المفوضية انكماش الاقتصاد الأوروبي "بأبعاد تاريخية" لا مثيل لها، مضيفة أن إن الاتحاد الأوروبي سوف ينتعش في العام 2021، مع توقع نمو بنسبة 6٪ في ذلك العام.

وتشير التوقعات إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستدخل في ركود هذا العام، ولكن التأثير الكامل وقوة الانتعاش في كل دولة "سيختلف بشكل ملحوظ".

وقال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد الأوروبي، إن "أوروبا تشهد صدمة اقتصادية دون سابقة منذ الكساد الكبير"، مضيفاً أن "عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان غير متساويين، ومشروطين بمدى سرعة افتتاح البلاد، وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد، والموارد المالية لكل بلد. ويشكل هذا الاختلاف تهديداً للسوق الموحدة ومنطقة اليورو، ولكن يمكن تخفيفه من خلال إجراءات أوروبية حاسمة ومشتركة. يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى هذا التحدي".