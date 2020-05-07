سر الحفاظ على إنتاجيتنا أثناء الصيام.. أهم وجبة في رمضان

هذا المقال هو جزء من مجموعة نصائح لرفع الإنتاجية أثناء العمل من المنزل خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعد وجبة السحور في رمضان مهمة جداً للحفاظ على نشاطنا خلال اليوم، حيث يشتكي العديد من الأشخاص من انخفاض نشاطهم خلال يوم الصيام، دون أن يدركوا أن ذلك يعود في الكثير من الأحيان إلى تجاهل وجبة السحور أو عدم الالتزام بنوعية الطعام التي تناسبها أو الوقت الصحيح لتناولها.

وبما أن وجبة السحور هي آخر وجبة نتناولها قبل بدء الصيام، فلا شك بأن انتقاء ما تتضمنه يحدث فرقاً كبيراً في مدى فعّاليتها.

ولذا، إذا أردتم الحفاظ على إنتاجيتكم أو رفعها في رمضان

لا تنسوا وجبة السحور

ويفضل تناول وجبة السحور في أقرب وقت إلى الفجر، إذ أن ذلك يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول حتى الوصول إلى وقت الإفطار، فضلاً عن توفير معدتنا ببعض الوقت للاستراحة بين الوجبتين.

كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالنشويات المركبة والألياف، مثل الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة وتجنب المأكولات الغنية بالكربوهيدرات المكررة والتي تسبب الشعور بالتخمة والخمول، ما يؤثر على إنتاجياتنا خلال النهار.