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فيروس كورونا.. هذا ما قد يبدو عليه الأمر بعد الاستيقاظ من "غيبوبة" اقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مصرف الإمارات المركزي يوم الخميس إن البنوك سحبت حتى الآن ما ، يصل إلى 75٪ من خطة تسهيلات السيولة التي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم، أي حوالي 13.6 مليار دولار، والتي وضعت لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان نشره مصرف الإمارات المركزي إن المبلغ الذي سحب يعادل حوالي 37.2 مليار درهم، أي 10.1 مليار دولار، وأن عدد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم للآثار المترتبة على فيروس كورونا ازداد.

كما ذكر المصرف المركزي أن عدد البنوك المشاركة في خطة تسهيلات السيولة ارتفع إلى 24 خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعكس التزام القطاع المصرفي في البلاد بتخفيف العبء على العملاء المتأثرين.

ولم يعلن المصرف المركزي بعد عن البنوك التي استخدمت أكثر من 50٪ من تسهيلات السيولة، إلّا أنه وفقاً للبيان، سيقوم بنشر قائمة بأسماء هذه البنوك خلال الأسبوع القادم.