بسبب كورونا.. أوبر تسرح 14٪ من موظفيها والرئيس التنفيذي يتخلى عن راتبه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أوبر عن تسريحها آلاف الموظفين بينما تستمر جائحة فيروس كورونا في التأثير على أعمالها التجارية.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها ستخفض الوظائف بـ3700 وظيفة بدوام كامل، أو حوالي 14٪ من موظفيها في أقسام دعم العملاء والتوظيف استجابة لانخفاض حجم طلبات الركوب وتعليق عمليات التوظيف في الشركة.

كما قالت أيضاً في بيانها إن الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي سيتخلى عن راتبه الأساسي لبقية العام 2020.

وكتب خسروشاهي في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت للموظفين حول التسريح: "هذه الأيام وحشية. أنا آسف حقاً للقيام بذلك، كما أعرف أننا يجب أن نفعل هذا الأمر".

كما ألمح خسروشاهي إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التغييرات في المستقبل، مضيفاً: "هذا جزء من تمرين أوسع لإجراء التعديلات الصعبة على هيكل التكاليف (حجم الفريق ومساحة المكتب) بحيث تتوافق مع واقع أعمالنا (حجوزاتنا وإيراداتنا وهوامشنا). ننظر إلى العديد من السيناريوهات وكل التكاليف، سواء كانت متغيرة أو ثابتة، عبر الشركة".

ووصف دانييل آيفز، محلل يتتبع أوبر لشركة الخدمات المالية "ويدبوش"، عمليات التسريح بأنها خطوة ضرورية للشركة، مشيراً إلى أنه "على الجانب الآخر من هذا الوادي المظلم، من المرجح أن نموذج أعمال أوبر سيبدو مختلفاً جداً في السنوات القليلة القادمة ويجب على الشركة ترشيد التكاليف وتصغير العمليات للتركيز على تحقيق أرباح في هذا الوضع الطبيعي الجديد".

وكانت قد أعلنت الشركة المنافسة لأوبر، ليفت، الأسبوع الماضي عن تسرحيها 1000 موظف ووقف المئات الآخرين عن العمل، بينما تتصارع مع تأثير الوباء المستمر على الأشخاص الذين يستخدمون خدمات النقل بالسيارة.