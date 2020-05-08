أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، الجمعة، إن 20.5 مليون شخص فقدوا وظائفهم في أبريل نيسان الماضي، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات المتبعة للحد من تفشي الوباء.

ويعد هذا العدد هو الأكبر على الإطلاق منذ بدا مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة تسجيل بياناته في عام 1939.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7%، وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1948.

من جانبه، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خطورة تقرير الوظائف، مشيرًا إلى أنه "توقع بالكامل" ارتفاع معدلات البطالة صباح يوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية مع قناة Fox News، الجمعة، "الجميع يعرف ذلك"، "حتى الديمقراطيين لا يلومونني على ذلك".

ومضى ترامب في الترويج لقوة الاقتصاد الأمريكي قبل تفشي الوباء، واصفا إياه بأنه "أفضل ما لدينا على الإطلاق".

وتابع الرئيس الأمريكي، "هذه الوظائف ستعود قريبا جدا"، داعيًا إلى إعادة فتح الاقتصاد، "بشكل آمن"، بحسب وصفه.