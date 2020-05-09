نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تبرز تساؤلات حول الارتفاع الطفيف بأسعار النفط الذي تشهده أسواق أمريكية، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، الذي تسبب بأسوأ هبوط لأسعار الخام منذ عقود.

وسجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، اعلى مستوى له منذ الـ18 من مارس/ آذار الماضي وفقا للأرقام الصادرة عن مركز GasBuddy، حيث ارتفع الطلب بنسبة 16%، ومع أن الطلب على البنزين لا يزال ضعيفا إلا أنه يعتبر تحسنا مقارنة بالأسابيع الماضية.

عاملان أساسيان يلعبان دورا مهما في هذا الارتفاع، الأول هو ما يسمى بـ"حمى القمرة" الناجم عن البقاء لفترات طويلة داخل المنازل والأماكن المغلقة، والعامل الثاني هو التخفيف من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في عدد من المناطق بأمريكا مثل دالاس وهيوتسن وأتلانتا التي بات يرى فيها ازدحامات مرورية.

أما فيما يتعلق بقائمة أكبر الدول بمعدلات انتاج للنفط في العالم 2019 فتلت روسيا الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ10.8 مليون برميل يوميا، ثم المملكة العربية السعودية ثالثا بـ9.81 مليون برميل يوميا فالعراق رابعا بـ4.58 مليون برميل يوميا وخامسا أتت كندا بـ4.35 مليون برميل يوميا.

في المرتبة السادسة أتت الصين بـ3.82 مليون برميل ثم الإمارات سابعا بـ3.06 مليون برميل والبرازيل ثامنا بـ2.79 مليون برميل وتاسعا الكويت بـ2.68 مليون برميل وإيران بالمرتبة العاشرة بمعدل 2.36 مليون برميل يوميا.