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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت شركة تسلا دعوى يوم السبت ضد مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا، بعد أن رفض المسؤولون المحليون فيها السماح للشركة بإعادة فتح مصنعها في فريمونت.

وفي سلسلة تغريدات نشرها إيلون موسك على حسابه في تويتر يوم السبت، هدد الرئيس التنفيذي للشركة بنقل مقر الشركة إلى تكساس أو نيفادا، حيث قواعد البقاء المنزل بسبب الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا أقل تقييداً.

وكتب موسك على تويتر: "بصراحة، هذه القشة الأخيرة. ستنقل تسلا الآن مقرها الرئيسي وبرامجها المستقبلية إلى تكساس أو نيفادا على الفور". ولم ترد تسلا على طلب التعليق يوم السبت.

وخططت شركة صناعة السيارات للسماح لجزء صغير من عمال مصانعها بالعودة إلى العمل بحلول يوم الجمعة، ولكن إدارة الصحة في مقاطعة ألاميدا حذرت الشركة يوم الجمعة أن مثل هذه الخطوة تنتهك قواعد المقاطعة.

وردت إدارة الصحة في ألاميدا قائلة: "بذلنا جهداً تعاونياً لتطوير وتنفيذ خطة سلامة تسمح بإعادة الافتتاح مع حماية صحة ورفاهية آلاف الموظفين الذين يتنقلون من وإلى مصنع تسلا. فريق تسلا استجاب لإرشاداتنا وتوصياتنا، ونتطلع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطة سلامة مناسبة قريباً جداً".

وأصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، توجيهات جديدة يوم الخميس تسمح لشركات التصنيع باستئناف أعمالها، ما سمح للمقاطعات الفردية بفرض قواعد أكثر صرامة.

وتنتهي قواعد البقاء في المنزل في مقاطعة ألاميدا في 31 مايو/أيار، بينما حددت تكساس تاريخ 18 مايو/ أيار لاستئناف المصنعين عمليات محدودة، بينما سمحت نيفادا للعديد من تجار التجزئة والشركات غير الضرورية باستئناف أعمالها يوم السبت.

وقالت إيريكا بان، المسؤولة الصحية في مقاطعة ألاميدا، يوم الجمعة إنها عملت مع تسلا، "لكننا لم نعط الضوء الأخضر. ولم نقل أنه يمكن المضي قدماً".

وتطلب الدعوى القضائية التي قدمتها تسلا أمراً قضائياً دائماً يمنع المقاطعة من تطبيق أمرها الخاص بالبقاء في المنزل، حيث قالت الشركة إنها تعتقد أنها معفاة من الأمر لأن عملياتها تقع ضمن تعريف البنية التحتية الحيوية.