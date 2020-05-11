دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت وزارة الطاقة السعودية، الإثنين، شركة أرامكو بتخفيض طوعي لإنتاجها من البترول بمقدار مليون برميل يوميا، إضافة إلى خفض الإنتاج الذي تعهدت به المملكة في اتفاقية "أبوك بلس" التي وقعت في إبريل/نيسان الماضي.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الوزارة وجهت الشركة لخفض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو/حزيران المقبل بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشار المصدر إلى أن الكمية المطلوب تخفيضها تأتي إضافة إلى خفض الإنتاج الذي تعهدت به السعودية في اتفاق "أوبك بلس" الشهر الماضي ليبلغ حجم تخفيض إنتاج النفط في المملكة 4.8 مليون و300 ألف برميل يوميا.

أما الإنتاج لشهر يونيو/حزيران المقبل فسيبلغ 7 ملايين و492 ألف برميل يوميا، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية عن المصدر المسؤول في وزارة الطاقة.

ووجهت الطاقة السعودية أرامكو أيضا لخفض إنتاجها في شهر مايو/أيار الجاري عن المستوى المستهدف والذي يبلغ 8 ملايين و492 ألف برميل، بالتوافق مع عملائها، دون أن تعلن عن نسبة الخفض المتوقعة.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه التوجيهات "تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والدول المنتجة الأخرى للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها (السعودية) وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها وذلك سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية"، وفقا لواس.

وكانت قد اتخذت السعودية، صباح الإثنين، إجراءات تقشفية لتوفير 100 مليار ريال سعودي، منها وقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 10% لتصل إلى 15% في يوليو/تموز المقبل، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أسواق النفط العالمية تزامنا مع تراجع الطلب بسبب إجراءات الإغلاق، وتوقف أو انخفاض العديد من الأنشطة الاقتصادية المحلية إلى جانب ضرورة دعم القطاع الصحي في المعركة ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكره وزير المالية السعودي، محمد الجدعان.