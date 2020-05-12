تراجع أرباح أرامكو السعودية 25٪ في الربع الأول من العام 2020

بعد افتتاح المراكز في دبي.. العبار لـCNN: سنعود إلى طبيعتنا في منتصف العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة النفط العملاقة، أرامكو السعودية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 25٪ في الربع الأول من العام، متأثرة بتراجع أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب عليه إثر انتشار فيروس كورونا.

وقالت أكبر شركة مدرجة في العالم إنها حققت صافي ربح قدره 62.5 مليار ريال، أي 16.66 مليار دولار، في الأشهر الـ3 الأولى من العام المنتهية بـ31 مارس/آذار، مقارنة بـ22.2 مليار دولار العام الماضي.

كما أعلنت الشركة أيضاً عن توزيع أرباح بلغت قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام، فيما يعد الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، في تقرير نتائج أرباح أرامكو للربع الأول إنه "ليس بالأمر المستغرب أن يتأثر أداءنا المالي في الأشهر الـ3 الأولى من العام 2020 بالتأثيرات المستمرة لوباء كوفيد 19 العالمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط"، مضيفاً أن أزمة كوفيد 19 "لا تشبه أي أزمة شهدها العالم وعلينا جميعاً أن نتكيف مع التطورات المعقدة والمتغيرة بشكل سريع".

وذكرت الشركة المملوكة من قبل الحكومة إن أزمة فيروس كورونا ستضعف الطلب على النفط وبالتالي تخفض الأرباح في العام المقبل.

وكانت قد وجهت وزارة الطاقة السعودية، الإثنين، شركة أرامكو بتخفيض طوعي لإنتاجها من البترول بمقدار مليون برميل يومياً، إضافة إلى خفض الإنتاج الذي تعهدت به المملكة في اتفاقية "أوبك+" في أبريل/نيسان الماضي، بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية.