القاهرة: آخر رحلات إجلاء المصريين مخالفي الإقامة بالكويت تغادر اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن آخر رحلات إجلاء المواطنين المصريين مخالفي الإقامة في الكويت سوف تغادر الأراضي الكويتية اليوم السبت، مشيرة إلى أن ما يقرب من 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء بالكويت، وذلك بعد الضجة التي ظهرت في الكويت عن العمالة المخالفة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا عاجلا، الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه إلى أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

ونقل بيان الوزارة عن السفير القوني قوله إن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو/ آيار الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب ثم 3 رحلات يومية حتى 16 مايو بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.