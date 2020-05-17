ما هي القطاعات التي شهدت نمواً في الإمارات خلال أزمة كورونا؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدثت أزمة كورونا الكثير من التغييرات في سوق العمل في الإمارات، حيث اضطرت معظم الشركات لإعادة النظر في إجراءات العمل، وتبني أساليب عمل جديدة، منها العمل عن بُعد وزيادة الاعتماد على التقنيات والإنترنت للتوظيف ومواصلة الأعمال اليومية.

ولا شك بأن ذلك أدى إلى ازدهار بعض القطاعات وازدياد الطلب على بعض المهارات والوظائف الضرورية لمواجهة أزمة كورونا وتخطّي العواقب المترتبة عليها.

فإن كنت تبحث حالياً عن عمل في الإمارات، عليك أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار قبل البدء بالبحث، كالتعرّف على القطاعات التي شهدت نمواً خلال الأزمة، والبدء باكتساب أو صقل المهارات التي تتطلبها هذه القطاعات لزيادة فرص عثورك على وظيفة.

إليك ما يلي 3 قطاعات شهدت نمواً في الإمارات خلال أزمة كورونا:

1. الإنترنت/التجارة الإلكترونية

لا شك بأن شبكة الإنترنت كانت من أهم الوسائل لمواجهة فيروس كورونا وتخطّي التحديات التي ترتبت عليه، فقد لجأ معظم أصحاب العمل والمهنيين في الدولة لاستخدام شبكة الإنترنت لأداء مهامهم اليومية، سواء كانت تنسيق مهام العمل بين الفريق الواحد أو توظيف الأشخاص للشواغر الضرورية أو حتى شراء الاحتياجات اليومية. وشهد هذا القطاع نمواً بنسبة 10٪، وذلك عند مقارنة الربع الأول من العام 2020 بالربع الأخير من العام 2019. لذا، ننصحك بتسليط الضوء على المهارات التي يتطلبها هذا القطاع في سيرتك الذاتية، مثل التسويق الإلكتروني أو تطوير البرمجيات والتقنيات أو غيرها، لكي تزيد من فرص حصولك على وظيفة.

2. الاتصالات عن بُعد

ليس من المفاجئ أن يشهد هذا القطاع أيضاً نمواً في الدولة، فقد لجأت معظم الشركات لاستخدام وسائل الاتصال المتعددة مع موظفيها وعملائها، خاصة عبر الهاتف. وقد شهد عدد الوظائف المُعلنة في قطاع الاتصالات عن بُعد زيادة بنسبة 46٪، عند مقارنة الربع الأول من العام 2020 بالربع الأخير من العام 2019.

3. الخدمات اللوجستية والتوزيع

بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع، فقد شهد زيادة بنسبة 35٪ خلال الفترة نفسها، نتيجة لتزايد عمليات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية.

أما بالنسبة للوظائف المحددة التي زاد الطلب عليها في الدولة، فقد شملت:

1. التمريض

2. هندسة البرمجيات

3. المبيعات عبر الهاتف