دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق صندوق النقد العربي تقريراً يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد خصصت الإمارات العربية المتحدة حزمة تحفيز مالية بلغت قيمتها 76 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما خصصت المملكة العربية السعودية 60.4 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لدعم الائتمان والسيولة والقطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهته.

كما خصصت قطر أيضاً 23.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس، فيما يعادل حوالي 12٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتتعرفوا أكثر إلى المبالغ التي خصصتها بعض الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا، وفقاً لصندوق النقد العربي، في الإنفوغرافيك أعلاه.