منذ تفشي كورونا.. أوبر تخفض وظائفها بـ25٪ وتغلق بعض مكاتبها حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أوبر يوم الاثنين عن تخفيضها عدد الموظفين مجدداً في الشركة بـ3 آلاف موظف، بينما تواصل التصدي لضغوط فيروس كورونا على أعمال الشركة التجارية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين من إعلان أوبر عن تسريح 3700 موظف بدوام كامل. وتمثل التخفيضات انخفاضاً بنسبة 25٪ تقريباً في عدد موظفي الشركة منذ بداية انتشار الوباء.

وفي رسالة إلكترونية أرسلت للموظفين يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لأوبر، دارا خسروشاهي، إن الشركة ستقوم أيضاً "بإغلاق أو دمج" حوالي 45 موقعاً من مكاتبها حول العالم.

وكتب خسروشاهي في الرسالة التي ألقت CNN نظرة عليها أنه "علينا أن نتخذ هذه الإجراءات الصعبة للوقوف بقوة على قدمينا، لتأمين مستقبلنا، ومواصلة مهمتنا"، مضيفاً أن التخفيضات تهدف إلى مساعدة الشركة "على إعادة تركيز جهودنا على جوهرنا".

وارتفعت أسهم أوبر بأكثر من 6٪ في تدولات منتصف يوم الاثنين بعد أخبار تسريح العمال.