سرقة بيانات 9 ملايين عميل في هجوم إلكتروني على شركة "إيزي جيت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت شركة طيران "إيزي جيت" منخفضة التكلفة يوم الثلاثاء إن بيانات الملايين من العملاء اخترقت، من بينها الآلاف من أرقام بطاقات الائتمان للعملاء.

وقالت الشركة إن "مصدراً معقداً" تمكن من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر لحوالي 9 ملايين عميل، وإلى معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بـ2208 عميل.

ولم تذكر الشركة متى وقع الهجوم، وقالت إنها على اتصال مع جميع العملاء المتضررين لتقديم الدعم، وتعمل مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني والمركز الوطني للأمن السيبراني لمعالجة الحادثة.

واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة، يوهان لوندغرين، من العملاء، وأشار إلى جائحة فيروس كورونا كحافز محتمل للمتسللين، مضيفاً، "أصبح من الواضح أنه بسبب كوفيد 19 هناك قلق متزايد بشأن استخدام البيانات الشخصية لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، وبناء على توصية مكتب مفوض المعلومات البريطاني، نتواصل مع العملاء الذين اخترقت معلومات سفرهم، وننصحهم بأن يكونوا على حذر، خاصة إذا تلقوا اتصالات غير مرغوب بها".

ويواصل مكتب مفوض المعلومات البريطاني التحقيق في الحادثة، بحسب ما صرح لـCNN.

وكانت قد علقت شركة "إيزي جيت" جميع طائراتها في أوروبا البالغ عددها 334، في مارس/ آذار نتيجة لقيود السفر التي فرضت في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، حيث شغّلت رحلات إعادة المواطنين فقط.