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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة رولز رويس لصناعة محركات الطائرات عن إلغاء ما لا يقل عن 9 آلاف وظيفة بسبب انهيار الطلب على السفر الجوي إثر تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إنها تعمل على "إعادة هيكلة كبيرة للتكيف مع المستوى الجديد للطلب الذي نراه من العملاء. ونتيجة لذلك، نتوقع فقدان ما لا يقل عن 9 آلاف وظيفة لقوانا العالمية البالغة 52 ألف".

وقالت الشركة إن نشاطها في مجال الطيران المدني، الذي يتركز في المملكة المتحدة ويصنع محركات لطائرات بوينغ وإيرباص، سيتحمل العبء الأكبر من إعادة الهيكلة، حيث استحوذ القسم على أكثر من نصف إيرادات المجموعة في العام 2019.

كما أضافت الشركة أن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يعود سوق الطيران التجاري إلى المستويات التي شوهدت قبل بضعة أشهر فقط.

وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم "تبذل ما في وسعها لمساعدة الشركات على المدى القصير، ولكن يجب علينا الاستجابة لظروف السوق على المدى المتوسط حتى يحلق قطاع الطيران مجدداً على نطاق واسع. لا يمكن للحكومات أن تستبدل الطلب المستدام للعملاء الذي ببساطة غير موجود".