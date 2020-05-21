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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيام فقط من إعادة افتتاح مصانع تجميعها الأمريكية، أغلقت فورد مجدداً مصنعين منفصلين مؤقتاً، بسبب إصابة موظفين بفيروس كورونا.

وأوقف مصنع شيكاغو الذي ينتج سيارات فورد إكسبلورر، ولينكولن أفياتور، وسيارة شرطة فورد إنترسبتور، أعماله بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد أن أثبتت إصابة اثنين من الموظفين بالفيروس، ليتبعه بعد ذلك مصنع فورد في ديربورن ميشيغان، الذي يصنع سيارة F-150 الأكثر مبيعاً، ويغلق صباح يوم الأربعاء.

وكانت قد استأنفت كل من المصانع، بالإضافة إلى مصانع فورد الأخرى في 4 ولايات في الغرب الأوسط، الإنتاج يوم الاثنين بعد تعليق الإنتاج لمدة شهرين تقريباً بسبب مخاوف صحية.

ورغم أن عمليات الإغلاق استمرت لفترة قصيرة فقط واستأنفت المصانع أعمالها مساء يوم الأربعاء، إلّا أنها تسلط الضوء على صعوبة تشغيل المصانع واستئناف أعمالها مع تدابير السلامة المعززة التي فرضت للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لفورد، فإن الموظفين المصابين في كلا المصنعين أصيبوا بالفيروس قبل أن يعودوا إلى العمل، وظهرت نتائجهم بالإصابة بسبب فترة حضانة الفيروس في الجسم.

وقالت الشركة في بيان إنها أوقفت مرافق الإنتاج مؤقتاً لتخضع لتنظيف وتطهير العميق قبل استئناف عملها مجدداً.