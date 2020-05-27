دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو/أيار الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقا لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتباراً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي عهد دبي قائلا: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.

وكان قد أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الإثنين، عن عودة الحركة الاقتصادية في الإمارة لمدة 17 ساعة بشكل يومي ابتداء من الأربعاء، مع التقيد بالإجراءات الوقائية.