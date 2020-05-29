دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية فصل ما يقرب من 1500 موظف غير كويتي، بسبب "التأثير السلبي" لفيروس كورونا على تشغيلها التجاري.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، عبر حسابها في تويتر، إن من تم الاستغناء عنهم يعملون في قطاعات مختلفة بالشركة.

وأضافت الشركة أن القرار جاء بسبب "أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري"، موضحة أن هذه الخطوة يأتي "وفقًا لخطة شاملة لتدارك آثارها الاقتصادية".

ووصفت الخطوط الجوية الكويتية القرار بأنه "صعب"، لافتة إلى "صعوبات كبيرة تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام، حيث من المتوقع استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران".

وأعربت الشركة، التي تعد الناقل الجوي الوطني بالكويت، عن آمالها في "سرعة انجلاء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء، وما لحق بها من آثار سلبية مباشرة على الأوضاع الاقتصادية عامة وشركات الطيران بصفة خاصة".