دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تعليق التداول على أسهم شركة "سيريتل"، التي يرأس إدارتها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ابتداء من جلسة يوم الثلاثاء.

وأصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعليق الذي يبدأ في الثاني من يونيو/ حزيران، سيمتد حتى إشعار آخر.

وفي الآونة الأخيرة، اشتعل جدال وتراشق للاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ومخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل"، بعد سلسلة من مقاطع فيديو له، ظهر خلالها شاكياً مطالبته بسداد مبالغ تقول السلطات إنها "مُستحقة".

وكان قد قال مخلوف، يوم الاثنين إنه هناك "يد خفية ذات قوة خارقة" تقف وراء الإجراءات المُتخذة ضده وضد شركته للاتصالات، حيث نشر تدوينة على حسابه في فيسبوك، كتب فيها أن هذه "اليد الخفية" تمارس "تجاوزات وخروقات ... بالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم"، مضيفاً أنه "من أولى التهديدات التي تم تنفيذها فرض مبلغ 143 مليار ليرة سورية على شركة سيريتل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد".

كما كانت قد أعلنت وزارة المالية السورية عن فرض حجز على الأموال الخاصة بمخلوف وزوجته وأولاده في شهر مايو/أيار، الأمر الذي وصفه مخلوف، الذي كان من أشد المقربين للأسد طوال السنوات الماضية، بأنه "غير قانوني".