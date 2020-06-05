مصدران لـCNN: أوبك تجتمع غدا لبحث تمديد خفض انتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، السبت الـ6 من الشهر الجاري لبحث تمديد خفض انتاج النفط، وفقا لتصريحات من مصدرين داخل المنظمة لـCNN.

وأكد مصدر في أوبك لـCNN أن المنظمة تسعى لتمديد خفض الإنتاج لمدة شهر، وأن النقاش بين الأعضاء كان إيجابيا، في حين نشرت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، الجمعة، تقريرا بأن كلا من موسكو والرياض وافقتا على تمديد الخفض لمدة شهر على الأقل.

روسيا الدولة غير العضو في أوبك ستنضم أيضا إلى الاجتماع الذي كان من المزمع عقده في الـ9 والـ10 من يونيو/ حزيران الجاري، وفقا للمتحدث باسم الكساندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي.

ويذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي توصلت أوبك وحلفاءها إلى خفض انتاج تاريخي بـ9.7 مليون برميل يوميا، في مساع للحد من هبوط الأسعار الحاد ومساعدة القطاع النفطي للتغلب على آثر فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" الذي هوى بالطلب العالمي على الخام.