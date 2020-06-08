كيف أثر فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر العربي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل تقريراً تحليلياً يسلط الضوء على تأثير فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر في الدول العربية.

ويشير التقرير إلى تأثير الجائحة على وظائف قطاع السياحة والسفر في البلدان العربية، بينما أدى إغلاق المدن حول العالم إلى تعليق السفر الجوي، وبالتالي وقف أعمال العديد من شركات الطيران، ما تسبب بفقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع.

كما يقارن التقرير أيضاً بين المدة الزمنية التي استغرقها القطاع للتعافي من أزمات سابقة وتعافيه المحتمل بعد أزمة كورونا، حيث يتوقع 3 سيناريوهات محتملة لتعافي قطاع السياحة والسفر في المنطقة العربية، تمتد على جداول زمنية مختلفة، وهي سيناريو تعافي سريع، وآخر بطيء، وآخر وسطي.

وتتعرفوا بالتفاصيل إلى توقعات مستقبل قطاع السفر العربي بعد فيروس كورونا في الإنفوجرافيك أعلاه: